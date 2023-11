Jantar especial no restaurante do Mama Shelter lisboa traz criações do chef joão figueirinhas

João Figueirinhas iniciou o seu percurso gastronómico na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Passou, depois, por rhotéis e restaurantes com estrela Michelin em Portugal, Espanha e no Reino Unido. A criatividade e as criações culinárias visualmente deslumbrantes são a sua imagem de marca. Neste momento está à frente do Tenro by Digby, o restaurante do Torel Avantgarde no Porto.

Nuno Bandeira de Lima já percorreu Lisboa inteira. Entre 2007 e 2010, esteve nas cozinhas do Restaurante Cipriani – Hotel Lapa Palace, do restaurante Vírgula, ao lado do chef Bertílio Gomes, do restaurante Esperança, no Bairro Alto, e do Hotel Altis Belém. Mais tarde, esteve seis anos à frente das cozinhas do The Decadente, do The Insólito e do Trincas. Em 2016, foi desafiado a criar o projeto do Restaurante Infame – 1908 Lisboa Hotel, onde esteve até 2020. Hoje, lidera a cozinha do Mama Shelter Lisboa.

Chef Nuno Bandeira de Lima. créditos: Divulgação

No que respeita ao jantar a 28 de novembro, o “Mama is having an affair with”, a aventura começa com o amuse bouche composto por Pão, atum e spicy mayo. As entradas apresentam Mexilhão de escabeche com cenoura; e Arancini, pato e gamba. O prato principal será Pato com molho holandês e cogumelos. Para fechar a experiência gastronómica, o doce da casa será Castanha, mascarpone e miso.

O menu terá um valor de 42 euros por pessoa (incluindo água e café).

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

Além destes menus temáticos, que o restaurante apresenta regularmente, na noite do jantar especial estará também disponível o habitual menu do Mama Shelter Lisboa, criado pela equipa do chef Nuno Bandeira de Lima.