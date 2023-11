Shiok, uma “selva” de sabores do sudoeste asiático no Porto

Shiok significa “muito saboroso e delicioso”, mas também se traduz no novo projeto gastronómico que chegou à cidade do Porto. O Shiok é um restaurante asiático, situado no número 250 da histórica Rua de Cedofeita, que promete uma experiência culinária com sabores provenientes de vários cantos do Sudeste Asiático.

No Shiok a decoração exótica complementa a riqueza sensorial que os pratos tradicionais proporcionam, apesar dos 10 mil quilómetros de distância que os separa da origem. Ao entrarem no Shiok, os clientes encontram uma decoração que os transporta visualmente para a Tailândia, Vietname e Indonésia.

Shiok

A paleta de aromas é composta por especiarias frescas e ervas aromáticas, que convidam a uma exploração de pratos tradicionais, como o ardente Tom Yum da Tailândia e o saboroso Nasi Goreng da Indonésia.

O restaurante, com uma capacidade para 44 pessoas apresenta um preço médio, por pessoa, a variar entre 20 a 30 euros.

Shiok Rua de Cedofeita, n.º 250 A/B, Porto Contactos: tel. 928 129 477; e-mail hello@shiok.pt

O Shiok é uma criação conjunta de Marta Caldas e Pedro Maia, este último proprietário de restaurantes como o Coreto, a Casa de Repasto,o Biferia, a Mercearia do Bacalhau e o Ólume.