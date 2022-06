“Após dois anos sem os típicos festejos populares, o In.Vulgar quis marcar o regresso dos Santos Populares de Lisboa com um menu criado especialmente para esta ocasião”, afirma Erik Ibrahim, um dos sócios do restaurante. “As propostas gastronómicas, preparadas pelo chef Hélder Martins, incluem produtos bem portugueses, como a sardinha, o pimento ou o caldo verde, para que os clientes possam degustar o melhor da gastronomia nacional”, acrescenta o responsável.

O menu Santos Invulgares inclui dois amuse-bouche, de bacalhau assado e de caldo verde, e também o couvert, composto por pão broa lêveda, manteiga “fumada” e azeite extra-virgem que trazem para a mesa conhecidos e populares sabores portugueses. Para entrada, o chef sugere uma Sardinha curada e gaspacho e, para prato principal, o Porco ibérico faz-se acompanhar do famoso pimento assado. Para terminar a refeição – e adoçar o palato – o In.Vulgar propõe um Arroz doce de Santo António e oferece ainda dois petit-fours/mignardises.

Este menu está disponível de 7 a 17 de junho e tem um preço de 35 euros por pessoa (sem bebidas).

In.Vulgar Rua dos Fanqueiros 308, 1100-233 Lisboa Horários: de terça-feira a sábado, das 19h00 às 23h00 Contactos: tel. 218 864 177/925 231 125

Aberto ao jantar, de terça-feira a sábado, o In.Vulgar nasceu no âmbito de uma estratégia de expansão do grupo de empresários Inês Santos, Erik Ibrahim, Carlos Santos e Fernando Carrilho, depois da abertura do restaurante Terroir, também situado na Rua dos Fanqueiros.