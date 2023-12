Ermesinde mantém a sua posição no mapa gastronómico nacional com a reabertura do restaurante Toca da Formiga. A celebrar 40 anos de existência, e após uma pausa que durou quase um ano, a Toca da Formiga “reabre mais acolhedora, com menos mesas onde se pretende ter um serviço ainda mais personalizado, e a servir os melhores pratos da cozinha nortenha, onde se destaca o Arroz de costelinhas em vinha de alhos ou o Arroz de polvo. A ementa, mantém-se igual, ou seja, muda todos os dias, em função dos ingredientes frescos”, refere Arnaldo Azevedo, proprietário do restaurante.

São quatro décadas de um projeto familiar que nasceu das mãos de Arnaldo Azevedo, cozinheiro de mão cheia e pai do atual proprietário. Arnaldo Azevedo filho deu os primeiros passos na cozinha no restaurante dos pais e é hoje o responsável pelos dois espaços de restauração do Vila Foz Hotel & SPA, no Porto, o Flor de Lis e o Vila Foz, este último, distinguido com uma estrela Michelin.

“Nesta reabertura continuamos com alguns pratos clássicos, como o Arroz de costelinhas em vinha de alhos, que já faço há mais de 35 anos, e mantemos a nossa cozinha de mercado, responsável pela nossa ementa diária e que se baseia na escolha dos pratos do dia, tendo em conta o melhor que o mercado tem para nos oferecer no momento”, destaca Arnaldo Azevedo

Assim, dependendo da estação do ano, é possível degustar um Arroz de peixe, que pode ser de robalo ou de garoupa, Arroz de polvo, Bochechas de porco preto em vinho tinto, o Naco de boi com queijo da Serra, ou o Lombo de boi na frigideira. Nos doces, o tradicional pudim Abade de Priscos, doce da casa e mousse de chocolate, fazem parte das opções.

O restaurante Toca da Formiga abre de quarta a sexta-feira ao almoço, das 12h00 às 15h00. É possível fazer reservas para grupos fora deste horário.