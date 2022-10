O Clandestino by Salpoente consagra um trimestre a um estilo de comida por continente, sempre numa filosofia que junta a street food aos sabores e aromas do local escolhido. Depois da “visita” ao continente asiático e à Tailândia, seguido das Américas, com o México, a viagem culinária prossegue na Europa, à boleia dos sabores e paladares franceses.

Nas entradas, destaque para o clássico Creme de cebola (4,5 euros) – gratinado com queijo gruyère cebolinho picado e tostas de pão. Já o Croissant Clandestino (5,5 euros), é uma recriação em que à massa de pizza enrolada em forma de croissant se junta um recheio de queijos mozzarella, camembert, Roquefort e brie.

O Bife e o gratin. créditos: Clandestino

Mas a surpresa maior é a entrada extra. Algo que faz parte do imaginário dos restaurantes e street food franceses, as Perninhas de rã (três pares por 5 euros)

Nos pratos principais, as influências vieram dos habituais gratinados e molhos. O Bife e o gratin (13,75 euros) é um bife com molho de vinho tinto e cogumelos, com batata gratinada e legumes. A pizza tem o nome de Gallete Pizza (10 euros) e apresenta-se como uma pizza quadrada com mozzarella, presunto, crème fraîche, alecrim, azeite e parmesão.

Restaurante Clandestino Rua Luis Bráz Abreu, n.º 3, Aveiro Contactos: tels. 234 483 185 /926 027 848

Para sobremesa, o Clandestino propõe o “Rolinho de canela e passas” (4 euros), com massa de pizza enrolada e recheada com açúcar, canela e uva passa, com topping de caramelo e chocolate. Só a descrição abre logo o apetite.

A viagem completa, com uma entrada, prato e sobremesa, fica por 19,25 euros.