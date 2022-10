Equipa da Tasca de José Avillez no Dubai arrecada dois prémios internacionais

“Sentimo-nos muito felizes e orgulhosos pelo trabalho que a nossa equipa tem desenvolvido na Tasca e por ver este esforço reconhecido. Agradeço à Caterer, ao chef José Barroso, chef executivo da Tasca, ao Sérgio Machado, gerente da Tasca, e a toda a equipa do restaurante, assim como ao Hotel Mandarin Oriental Jumeira por esta parceria e por todo o apoio”, referiu o chef José Avillez, face ao anúncio dos prémios atribuídos a elementos da sua equipa no restaurante a operar no Dubai.

No âmbito dos prémios da Caterer Middle East Awards, para o presente ano, José Carlos Barroso foi eleito "Hotel Head Chef of the Year" e a equipa do restaurante foi considerada a "Hotel Restaurant Team of the Year".

A Caterer Middle East é um guia do setor da restauração, com edições impressas e digitais. Os prémios têm como objetivo distinguir os melhores profissionais do sector F&B da região do Médio Oriente.

A Tasca by José Avillez inspira-se nas tradicionais tascas portuguesas e serve uma cozinha com um toque contemporâneo. Com um menu baseado num conceito de partilha, o restaurante propõe uma viagem gastronómica pelos sabores de Portugal. Os pratos incluem versões modernas de clássicos portugueses do mar e da terra, como o Carabineiro, as Amêijoas à Bulhão Pato, o Bacalhau à Gomes de Sá, o Frango Piri Piri, o Pica pau, entre outros.

A acompanhar o menu, está disponível uma lista de vinhos com a maior seleção de néctares portugueses disponíveis no Dubai, assim como um conjunto de cocktails

A Tasca é o primeiro restaurante internacional do chef José Avillez . Entre os seus restaurantes encontra-se o lisboeta Belcanto, com duas Estrelas Michelin.