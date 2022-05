Fiel às técnicas japonesas, que habilmente funde com a cozinha portuguesa, o chef Pedro Almeida dirige a cozinha do Midori, no Penha Longa resort, em Sintra, restaurante com uma estrela Michelin desde 2018.

A 2 de junho, a cozinha de Pedro Almeida marcará encontro com a abordagem criativa da equipa de chefs do Mizu Teppanyaki, numa viagem gastronómica que é convite a todos os apreciadores de comida japonesa e não só.

Este conjunto de jantares dedicados à cozinha japonesa – Reach for the Stars Asia Edition – faz parte do programa dedicado à gastronomia no contexto da celebração dos 30 anos do Vila Vita Parc. 30 semanas repletas de 30 eventos que passam ainda por arte, cultura, bem-estar e lifestyle.

O jantar tem início às 19h00 com menu de degustação pelo valor de 155 euros por pessoa e com a possibilidade de harmonização de vinho e sake, o que acresce 95 euros/por pessoa. A reserva antecipada pelo telefone 282 310 100 ou e-mail fb@vilavitaparc.com é recomendada.