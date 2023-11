Chefs Alexandre Silva e Vasco Coelho Santos trocam de restaurantes nas celebrações do 7.º aniversário do Loco e do Euskalduna

A 14 de dezembro, o chef Alexandre Silva assume a cozinha do Euskalduna Studio, no Porto, e o chef Vasco Coelho Santos assume a cozinha do Loco, em Lisboa, ambos os restaurantes com uma estrela Michelin. Os ingredientes são os mesmos, as preparações decorrem em simultâneo, mas o resultado fica à mercê da técnica e da criatividade de cada chef e suas equipas, que o acompanham nesta troca de cenários entre amigos, para celebrar o 7.º aniversário de ambos os restaurantes.

“Depois de ter partilhado grandes experiências no Loco, com nomes como João Rodrigues, Henrique Sá Pessoa, Poul Andrias Ziska, Alex Atala, Christian Bau e Zaiyu Hasegawa, é com muito entusiasmo que, desta vez, entrego por completo a cozinha do restaurante a alguém que admiro, que confio e que sei que vai culminar estas celebrações com muita qualidade. E é também com respeito, responsabilidade e amizade que levo a minha equipa para o Euskalduna Studio e preparo aquele que será um menu especial, que celebra os sete anos deste grande espaço”, comenta o chef Alexandre Silva.

Divulgação

"O aniversário do Euskalduna é sempre uma data especial para nós e, este ano, queremos celebrar com alguém que tanto eu como a minha equipa admiramos. O Loco e o Alexandre são uma referência para nós desde o primeiro dia e nunca tínhamos tido a oportunidade de fazer um evento entre os dois. Este é o momento certo e estamos muito entusiasmados", adianta Vasco Coelho Santos.

O início de ambos os jantares está marcado para as 19h30, numa noite que se quer de pura sintonia, com os chefs a prepararem um menu de assinatura com os mesmos ingredientes, composto por 12 momentos. Os jantares terão também o mesmo valor, de 240 euros por pessoa, com harmonização vínica, e terão exatamente o mesmo número de lugares, limitados a 20 clientes em cada espaço.

As reservas para o jantar no Euskalduna Studio, a cargo do Alexandre Silva, devem ser feitas através do e-mail reservas@euskaldunastudio.pt ou do telefone 935 335 301. Por sua vez, as reservas para o jantar no Loco, pelas mãos de Vasco Coelho Santos, devem ser realizadas através do e-mail loco.reservas@alexandresilva.pt ou do telefone 213 951 861.