No que respeita à carta para take away do Bairro do Avillez (Rua Nova da Trindade, nº 18), esta encontra-se disponível todos os dias, com as encomendas a carecerem de 24 horas de antecedência pelos telefones 215 830 290 ou 210 998 320.

Entre as dezenas de sugestões que integram a carta em take away estão as Mini empadas de cozido (seis unidades por 7,2 euros), as pizzas Margherita: tomate, mozzarella e manjericão (8,00 euros) e Fado: tomate, mozzarella, curgete, beringela, pasta de azeitonas, alho e parmesão (12,00 euros).

Nos sabores do mar, as sugestões recaem, entre outros pratos, no Polvo com alho, molho de kimchi e batata-doce (13,00 euros), o Bacalhau à Brás com azeitonas explosivas (25,00 euros).

No que respeita às carnes, destaque para o Frango “piri-piri” com batata frita, salada de alface e cebola e creme de abacate (12,50 euros), Pluma de porco Alentejano com arroz e feijão-preto (27,00 euros).

Nas sobremesas, refira-se o Bolo de chocolate (1 kg/22,50 euros), o Pudim de mel e azeite (1 kg/25,00 euros).

Já nas entregas ao domicílio, estas “são gratuitas no concelho de Lisboa para encomendas com um valor mínimo 50,00 euros”, informa a equipa do Bairro do Avillez.

As encomendas devem ser efetuadas através dos contactos já indicados para take away e também com 24 horas de antecedência.

Entre as sugestões à escolha, sublinhe-se o Cozido à Portuguesa (sábado e domingo em dose individual) 25,00 euros, a Sopa rica de peixe e marisco (12,50 euros), a Salada de frango grelhado, alface crocante, bacon e vinagrete de iogurte (14,50 euros) e o Caril verde de grão e legumes com arroz branco - vegetariano (17,5 euros).

Também é possível encomendar pratos do Bairro do Avillez através da Uber Eats (carta disponível na aplicação).