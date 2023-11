Alexandre Silva recebe David Jesus no restaurante Emme num jantar dedicado aos vegetais

Serão oito os pratos totalmente vegetarianos, numa degustação assinada pelo Chef Executivo do restaurante do Immerso, o primeiro hotel cinco estrelas da Ericeira, com David Jesus, seu convidado na noite de 16 de novembro. “É um dos chefs mais criativos na cozinha vegan e vegetariana em Portugal, e um amigo”, justifica o anfitrião. Os cozinheiros avançam que trabalharão apenas ingredientes da estação em que nos encontramos numa apresentação criativa, para desconstruir a ideia de que a cozinha vegetariana é aborrecida ou menos versátil.

À semelhança do que sempre acontece no restaurante, os produtos da região terão primazia, pelo que se espera uma noite com sabor a oeste e a outono. Coscorão de cebola e figo e Chawanmushi de raiz de aipo e amêndoa (da autoria de David Jesus), e Tartelete de couve fermentada, noz e malagueta e Couve flor, queijo curado e frutos secos (da equipa do Emme), são algumas das sugestões que antecedem os pratos principais: a Cabidela vegetal (arroz cozinhado em alho negro com trompetas, cominhos e vinagre de vinho tinto) e o Chão do bosque (cogumelos da época, gema fumada, creme de batata e crocante de batata) são as propostas do cozinheiro convidado e do residente, respetivamente.

Chef David Jesus. créditos: Divulgação

Esta é mais uma iniciativa que Alexandre Silva desenvolve no Emme, onde tem recebido outros chefs, produtores de vinho ou até mesmo de cerveja, para momentos gastronómicos irrepetíveis. O convidado de 16 de Novembro, David Jesus, é proprietário do Seiva, restaurante vegetariano de cozinha do mundo em Leça da Palmeira, onde a base criativa são sempre as plantas.

O jantar começa às 19h30 e tem o valor de 120 euros, com bebidas incluídas. As reservas podem ser feitas para o telefone 938 220 018.