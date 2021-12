Gregory Bernard, apaixonado pela Costa da Caparica, está a investir num projeto que reflete o potencial deste pequeno paraíso e a criar uma comunidade. Depois do restaurante Dr. Bernard e do Palms, no paredão da Caparica, o conceito galgou o rio e sediou-se na capital, mas com o mesmo propósito: aproximar as pessoas da “boa vida” associada à praia e ao surf. Assim nasceu o Dr. Bernard Boa Vida na porta com o número 119 na Rua do Poço dos Negros.

A chefe de cozinha Leonor Godinho, que passou pela Musa, junta-se ao projeto e assina a carta do Dr. Bernard Boa Vida. Gregory assegura a decoração e não deixa esquecer a base simples e de partilha. O espaço integra também componentes culturais, musicais e artísticas, à semelhança do que acontece na Caparica.

A inspiração para a ementa surge desde as receitas da avó a viagens que Leonor já fez, assim como explorar o melhor dos ingredientes sazonais. O visitante não deve esperar uma cozinha portuguesa fiel, mas sim um menu diversificado e zero pretensioso. Na carta, disponível das 11h00 às 22h00, é possível encontrar opções para petiscar, tais como, Queijo e chucrute cakes, palmiers de gorgonzola e sésamo, Kale chips, Beringela em Dashi, pate de fígados de frango, grão frito com especiarias e paté de cogumelos, como opções vegetarianas.

Seguem-se as opções principais: Cogumelos Pleurotus com couve, Queijo da Ilha e crumble de queijo; Abóbora gnocchi com burrata, maple, salva e toucinho de porco preto (opcional); Puré de batata com gema de ovo, cogumelos selvagens e queijo de ovelha; Lírio curado em citrinos, pastinaca e mizunas; Peixe do dia, orzo, bottarga, limão; Coelho da Isaura com arroz de grelos/nabiças ou Borrego com iogurte, romã e pesto de manjericão roxo, entre outras opções. Nas sobremesas, destaque para o Tatin de dióspiro.

A partir das 22h00, o Dr. Bernard Boa Vida vai apenas servir petiscos em jeito de ceia. É então possível encontrar um clássico Caldo verde e rolo de chouriço, Queijos fundidos com pão do beco e Frutos secos SSS (sweet, sour & spicy).

Dr. Bernard Boa Vida Rua do Poço dos Negros, nº 119, Lisboa

Na carta de vinhos o grupo continua a privilegiar opções naturais, uma tendência que transporta da Costa para Lisboa. Desta forma, a carta de vinhos é mutável e depende sempre dos stocks disponíveis, num trabalho de proximidade com produtores locais e regionais.

O Dr. Bernard Boa Vida está aberto entre as 11h30 e as 24h00 – alargando até às 01h00 às sextas e sábados.