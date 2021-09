“Na Carne D’Erva todos os animais são alimentados exclusivamente a erva fresca em pastagens diversas compostas por várias espécies de plantas – fertilizados apenas pelos próprios animais, os prados capturam o dióxido de carbono por eles produzido, garantindo a neutralidade carbónica”, lemos no comunicado que apresenta a nova parceria entre o restaurante Fogão Gaúcho e a Carne d’Erva.

“Cada vez mais, procuramos produtos únicos, produzidos em pequena escala e com uma economia de proximidade. Temos já diversas parcerias com produtores de vinho, empresas e distribuidores alimentares nos concelhos onde estamos inseridos”, assinala Saulo Cardoso, um dos responsáveis da marca, fazendo referência à distância de poucos quilómetros entre os prados da Carne d’Erva, em Vila Franca de Xira, e os restaurantes de Alverca e Carregado.

A Carne d’Erva passa assim a fazer parte do serviço de rodízio dos três espaços Fogão Gaúcho, que continua a incluir também a carne de vitelão dos Açores. “Estamos constantemente à procura de uma carne diferenciada e de produtores que se preocupem com a pegada ecológica e com o bem-estar animal. Esses são pilares fundamentais para o Fogão Gaúcho”, assinala Saulo Cardoso.

créditos: Fogão Gaúcho/Amuse Bouche

O serviço de rodízio tradicional custa 18,95 euros por pessoa (15,95 euros por pessoa aos almoços de dias da semana) e inclui uma seleção de carnes, como a picanha, o cupim, a costela gaúcha, a alcatra, a maminha ou o baby beef com queijo e bacon.

Fogão Gaúcho Carnaxide

Avenida do Forte, nº 8F, Carnaxide Contacto: tel. 214 101 917 Fogão Gaúcho Carregado Rua 1º de Maio, nº 4, Carregado Contacto: tel. 263 861 428 Fogão Gaúcho Alverca Rua António Ferreira Carmo, Fração F, Alverca Contacto: tel. 219 591 324

O restaurante segue a filosofia “nose to tail”, utilizando a totalidade dos animais nas mais diversas preparações, como é o caso do arroz carreteiro, da farofa ou dos croquetes que fazem parte do buffet. Desta forma, garante-se um desperdício mínimo e o máximo respeito pela vida animal.

Os restaurantes Fogão Gaúcho do Carregado, Alverca e Carnaxide estão abertos todos os dias da semana, das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 22h30.

Aconselha-se reserva prévia através dos telefones 263 861 428 (Carregado), 214 101 917 (Carnaxide) ou 219 591 324 (Alverca).