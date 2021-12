Este mês regressam juntamente com o frio, as tendências universais do streetwear, como o layering ou as peças oversize. Por isso, no novo editorial Warm Waves, da Bershka, condensou-se a essência das ruas numa seleção de peças masculinas cheias de boas vibrações.

A estética dos anos noventa estende-se a estes novos must have, criados em torno de vibrantes blocos de cor popart. O resultado é composto por uma série de volumes relaxados com uma clara inspiração desportiva.

Entre a grande variedade de peças de Warm Waves destacam-se a sweatshirt e o casaco de malha compostos por painéis, um casaco bicolor de estilo puffy, um par de calças cargo em verde feto, e a sweatshirt com capuz e que exibe palavra “Uncommon” na parte da frente.

O estilo hack também é visível no denim, por exemplo, no par de jeans oversize composto por painéis em diferentes tonalidades de azul, que acentuam ainda mais o contraste entre as formas arredondadas que dividem a sua estrutura.

O verde, o azul, o laranja e o lilás são as cores principais desta divertida afirmação da moda. Também se encontram nos dois modelos de meias e nos ténis chunky que completam a coleção.