tendência: invista nas alpergatas

Os dias quentes estão prestes a chegar e com eles chegam também a troca de calçado. O calçado passa a ser mais fresco e quando os dias de trabalho voltarem, uma boa aposta são as alpergatas. Este modelo funciona na perfeição com looks casuais e informais e é uma excelente opção para o verão. Para que possa já começar a inspirar-se neste calçado, trazemos-lhe algumas sugestões imperdíveis.