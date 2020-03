Os dias de sol trazem com eles a vontade de usarmos peças mais leves e mais coloridas e por isso, aposte na cor para dar um up aos seus looks.

As peças coloridas estão de volta e desta vez, prometem fazer sucesso nos armários masculinos. Não tenha medo de apostar na cor e torne os seus looks mais coloridos e cheios de estilo. Inspire-se nas nossas sugestões!