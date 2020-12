Nas décadas de 1950/1960, as meias brancas ganharam destaque nos looks dos homens mais elegantes da época, como era o caso de James Dean e Paul Newman que aderiram a esta tendência.

Hoje em dia, não existem limitações para as tão faladas meias brancas e tudo depende das peças com que as conjuga e do estilo que pretende transmitir.

Dê uma vista de olhos nos looks abaixo.

Evite sim, usar meias brancas com looks mais formais. Opte antes, por umas meias azuis escuras ou pretas até ao joelho, de forma a que se sinta confortável ao se sentar.

No entanto deve usar e abusar das meias brancas em looks mais casuais e desportivos. As meias brancas com riscas e logomania vão dar o toque cool que necessita.