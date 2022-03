A linha masculina da Mango nasceu em 2008 com o propósito de oferecer aos homens moda atual e moderna. O seu estilo baseia-se em clássicos atualizados de qualidade, conferindo um toque preciso de moda, adaptando as tendências a um estilo urbano e fácil de usar.

O avançado francês é um grande ícone mundial do desporto. Foi o melhor marcador do campeonato da Europa em 2016, assim como na Liga Europa e no Mundial de Futebol de 2018, e na Liga das Nações de 2021.

Além disso, o seu estilo, os seus valores e a sua essência autêntica e tranquila tornam-no no melhor embaixador para a Mango Man.

Através da lente do conhecido fotógrafo Ronan Gallagher, Griezmann apresenta as novas tendências da linha:

As calças retas de estilo relaxado e atual em popelina e linho. O regresso à costura com fatos icónicos de verão e uma nova reinterpretação do fato de trespasse. Os casacos de algodão-linho em tons claros, próprios das noites da estação quente, e os conjuntos de estética minimal, que se destacam pela sua silhueta pura e limpa.

Segundo o futebolista: "É uma verdadeira honra para mim poder colaborar com uma marca como a Mango com a qual partilho tantas coisas. O estilo das coleções é muito contemporâneo e têm peças muito versáteis, fáceis de usar e que se adaptam ao estilo de cada um. Creio que tenho uma grande ligação ao espírito mediterrâneo da marca e aos seus valores. Foi um trabalho muito agradável, a equipa conseguiu que tudo avançasse sobre rodas e com resultados dos quais me sinto orgulhoso."

Antoine Griezmann, está envolvido em numerosas causas de beneficência, como a ONG Un Rien C'est Tout, que se foca em apoiar projetos com um impacto positivo na vida das pessoas, colaborando com organizações associadas que trabalhem em França. Além disso, tem afinidade com causas como os direitos LGTBIQ+ ou a igualdade de género no desporto, entre outras.