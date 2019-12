Entre no ano novo com o pé direito e muito estilo

Quem lhe disse que os homens não podem inovar ? Seja nos acessórios, na escolha das cores ou no tipo de tecido, há pequenos pormenores que podem fazer a diferença na hora de escolher a sua roupa para o fim do ano. Cada vez mais as lojas investem em peças originais e irreverentes para homens com coragem e sobretudo muito estilo. Veja alguns dos looks que escolhemos para si e inspire-se para entrar em 2020 com muita pinta.