O galã brasileiro causa furor por onde passa e o seu estilo não deixa ninguém indiferente. Com uma mistura de elegância com um toque de bad boy, podemos dizer que Caio transpira coolness. O ator não é nada formal e prefre sempre looks que o deixam mais à vontade, com um estilo mais urbano. Inspire-se!

Sporty

Óculos de sol Fora - 118€; Bermudas Bershka - 19,99€; T-shirt Zara - 5,95€; Ténis Vans - 75€