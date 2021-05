Colaborações no masculino

O mundo da moda é feito por inúmeras marcas e inúmeras coleções, mas, para muitos, os melhores trabalhos são aqueles que são fruto de colaborações entre marcas, designers ou até diretores criativos. São colaborações que permitem a ligação entre clientes e marcas que de outra forma não seriam possíveis. É também uma forma de, através da sinergia, criar “hype” para ambos os lados.

Conheça as nossas colaborações favoritas, desta vez no mundo da indumentária masculina:

Converse x Kim Jones

Agora foi a vez de Kim Jones, o diretor criativo da Fendi e da Dior de homem, de criar a sua versão do clássico Chuck 70. A sua interpretação dos ténis que todos conhecemos, tem um cariz que se inspira no utilitário, mantendo uma certa elegância e uma e o aspeto cool que lhe é intrínseco.

Levi's x BAPE

A marca de jeans mais famosa do mundo dedicou-se a uma parceria com uma marca de roupa japonesa, sediada em Tóquio, conhecida pelos seus padrões e desings irreverentes. A Bathing Ape juntou-se com a Levi's e criaram uma coleção masculina onde as identidades de ambas as marcas se fundem na perfeição.

Saint Laurent x Memphis

Para celebrar o quadragésimo aniversário do grupo italiano de arquitetura, Memphis, Anthony Vaccarello, o diretor criativo de Saint Laurent, lançou uma coleção cápsula a homenagear as formas e padrões que são tão famosamente conhecidos por ser assinatura da Memphis. As criações estão disponíveis nas lojas (e loja online) da Rive Droite da Saint Laurent.