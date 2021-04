Colaborações no mundo da moda que dão vida aos seus looks

Ultimamente temos sido testemunhas de um enorme crescimento de parcerias no mundo da moda. Estas sinergias permitem às marcas alcançar novos consumidores, bem como uma possibilidade para explorar novos mercados.

Temos como exemplo casas como a Gucci, uma marca conhecida pelas suas roupas high-end, a colaborar com uma marca notoriamente de desporto como The North Face, ou uma designer de renome, Simone Rocha, a colaborar com uma marca de fast fashion, permitindo aos clientes da H&M consumirem designs que de outra forma não lhes seriam acessíveis.

A junção de duas estéticas e dos dois imaginários diferentes, permitem-nos, consumidores, abraçar novos artistas, novas marcas e novas ideias que de outra forma não teríamos conhecido.

Conheça as nossas colaborações preferidas de 2020 e 2021.

H&M X Simone Rocha

The North Face X Gucci

Zara X Prince

Comme des Garçons X Converse