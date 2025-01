Para a temporada de Alta Costura, a Dior revisitou um conto clássico da literatura infantil, Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, que trouxe para cima da passerelle com um toque moderno e arrojado sem perder os códigos da marca. "Eu refleti sobre como este momento de transição entre a infância e a idade adulta está representado na transformação daquilo que vestimos", disse Maria Grazia Chiuri no Instagram sobre a coleção primavera/verão 2025. Clique na galeria e veja as propostas da Dior.