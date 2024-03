Recortes, texturas e camadas marcam a coleção de Valentim Quaresma cuja apresentação este domingo, dia 10 de março, na ModaLisboa, contou com a participação das clientes mais próximas do estilista. Ganga e extravagância também estiveram em destaque neste memorável desfile que mais do que apresentar tendências para o próximo outono e inverno, apresentou a comunidade do estilista. Veja as imagens.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram