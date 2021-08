Leveza, cor e elegância. É possível juntar estas três características nos pés com as You Saint Tropez, as novas sandálias da Havaianas que estão a conquistar mulheres em todo o mundo, inclusive as portuguesas.

Em entrevistas em imprensa, vários responsáveis da Havaianas, como Vanessa Sosa, General Manager Iberia & Europe Central, já referiram que as You Saint Tropez “estão a ser um sucesso” em Portugal.

Este popular modelo garante elegância descontraída alinhada com as tendências atuais. Com tiras de elastano estampadas num estilo artesanal e inspiradas na floresta tropical, esta novidade chega em seis cores, desde tons mais claros aos escuros (30€). São resistentes ao calor e à água, e antiderrapantes.

As You Saint Tropez Mesh (34€), uma versão que apresenta uma tira diferenciada que mistura fibras naturais com fios de borracha. Estão disponíveis em três combinações de cores vibrantes e que não passam despercebidas.

Seja com um look de praia, jeans ou um vestido longo, as novas sandálias da Havaianas vão sempre ajudar a melhorar um look de verão.