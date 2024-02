A PUMA apresentou "Welcome To The Amazing Mostro Show", uma experiência que desafiou as convenções para dar início à New York Fashion Week. Apresentado no histórico Park Avenue Armory de Nova Iorque, a marca desportiva transformou o espaço com luz, projeção, elementos experienciais e a performance musical de Eartheater para celebrar o regresso dos ténis Mostro de perfil baixo, que desafiam as convenções.

Lançados originalmente em 1999, ‘Mostro’ vem da palavra italiana ‘monstro’. Retirados dos arquivos históricos da PUMA, o modelo discreto apresenta características definidoras, como a sola pontiaguda e o fecho versátil da tira.

Estilizado por Alastair McKimm com a colaboração do diretor criativo global da PUMA, Heiko Desens, a marca mostrou uma seleção de peças personalizadas e comerciais das suas próximas coleções outono/inverno 2024 que complementam a estrela do desfile, os Mostro. Inovador quando foi lançado e hoje uma obra de arte, este modelo de ténis destaca a posição da marca na junção do desporto e da moda.

O diretor criativo da PUMA x F1, A$AP Rocky, dirigiu e estreou a campanha da Mostro que foi lançada pouco antes do espetáculo em canais digitais e sociais.

Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Becky G foram alguns dos nomes que marcaram presença no desfile que integrou o calendário da Semana da Moda de Nova Iorque.

