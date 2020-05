As "abuelitas" (avós em espanhol) fazem furor na capa da revista Vogue no mês de maio, numa homenagem à figura materna. Elas apresentam uma moda vintage para a primavera/verão de 2020 que todas vamos querer usar.

A foto foi tirada por Tania Franco Klein, o styling é de Valentina Collado e o conceito criativo é da responsabilidade de Enrique Torres Meixueiro.

Com o tema alusivo às mães e o título de capa "Lições de Vida", a revista traz várias histórias de várias gerações. Como por exemplo, Naian González Norvind fotografa a sua mãe, Nailea Norvind, e a sua irmã Tessa Ia. O resultado é uma série de fotografias íntimas com uma cumplicidade que só existe entre a família e uma conversa sobre o seu compromisso com a arte e o que as mantém ligadas em tempos incertos.

Ou o testemunho de Zuria Vega que foi fotografada pelo marido em casa. A bem-sucedida atriz mexicana fala sobre os seus próximos projetos, sobre maternidade e as conversas que ainda devem ser realizadas sobre ser mulher. E de Carmen Mariscal, a artista mexicana, que também aborda poderosos temas universais. Do confinamento à fragilidade e força da memória, as suas obras falam para todos nós.

Após a estreia da série Netflix "Desenfrenadas", Bárbara López e Coty Camacho não planeiam descansar. A revista conversou exclusivamente com estas mexicanas que emergem como rostos em ascensão e que, além de agir, procuram transmitir mensagens de força e sensibilidade.