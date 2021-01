A partir do conforto de sua casa, pode agora visitar uma loja Dolce & Gabbana em qualquer parte do mundo e apreciar a arquitetura do espaço, assim como ter uma experiência de compra cinco estrelas.

Tudo graças à nova experiência de boutique virtual da marca, através da qual pode "mergulhar" num mundo de luxo e design, característicos da DG.

De Paris a Miami ou Japão, entre numa loja apenas com um clique. Não perca uma visita à loja de Veneza (Itália), situada num palácio histórico do século XIX, com os seus imponentes pisos de mármore antigo e mosaicos de vidro que se misturam com as majestosas roupas de design de luxo.

Se quiser mesmo comprar umas peças, a plataforma digital permite-lhe agendar um vídeo ou uma reunião online com um vendedor que lhe mostrará a coleção disponível na loja, para que possa fazer uma escolha mais precisa quando for encomendar online.

Esta experiência combina a acessibilidade e a conveniência das compras online com a expertise de um assistente de vendas.