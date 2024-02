No início do mês foi apresentada uma colaboração especial que junta dois nomes incontornáveis do mundo da alta relojoaria e da indústria da moda: a Breitling e Victoria Beckham.

A empresária britânica associou-se à fabricante suíça para a criação de uma linha de relógios que ganha o seu nome, a Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham. Sem desvirtuar as características deste modelo feminino que tem conquistado diferentes gerações de mulheres, a designer de moda foi desafiada a repensar o Chronomat de forma a trazer mais elegância e um toque de modernidade a este acessório de senhora.

"O Chronomat já é um relógio versátil com uma forma clássica”, comentou o CEO da Breitling, Georges Kern, sobre esta parceria em comunicado. “Com o estilo característico de Victoria Beckham, esta coleção é uma expressão moderna e radiante desse relógio.”

As cores da sua coleção ready to wear para a temporada primavera/verão 2024 foram a grande inspiração para este lançamento que resultou na criação seis exemplares cuja tonalidade do mostrador varia entre o azul meia-noite, menta ou cinzento pomba.

A bracelete Rouleaux está disponível numa opção em aço inoxidável (PVP: entre os 5.500 e os 5.800€) e outra em ouro amarelo (PVP: 29.500€), um material nobre recuperado especialmente pela marca suíça para esta colaboração de edição limitada composta por 1500 exemplares.

"Tem sido maravilhoso ver a mestria artesanal e a inovação da Breitling juntarem-se às minhas ideias para criar algo tão elegante e moderno", afirmou Victoria Beckham, em comunicado, sobre este lançamento cuja campanha publicitária ficou a cargo do fotógrafo de moda italiano Mario Sorrenti.

Consciente de que todos os destalhes fazem a diferença, é de destacar a aplicação de pequenos diamantes produzidos em laboratório no mostrador ou a incorporação do logótipo VB no ponteiro dos segundos e na bracelete do relógio.

Descubra a coleção Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham da Breitling aqui.