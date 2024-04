Victoria Beckham x MANGO é a mais recente colaboração de moda que promete pôr os fashion lovers em alvoroço e dar que falar dentro e fora das redes sociais.

A estilista britânica, que em 2008 fundou a sua marca homónina, é conhecida por ser fã de básicos versáteis que conseguem adicionar um toque de elegância e modernidade ao guarda-roupa feminino.

Nesta coleção-cápsula, que será lançada no dia 23 de abril, as peças de alfaiataria vão conviver com malhas e vestidos femininos que podem ser conjugados com uma linha de malas, calçado e acessórios da sua autoria.

"Numa mistura perfeita entre o luxo britânico clássico, o estilo imaculado de Victoria Beckham e o design contemporâneo da MANGO, esta colaboração surge num momento importante da marca espanhola que celebra este ano o seu 40.º aniversário", pode ler-se no comunicado enviado.

A coleção Victoria Beckham x MANGO vai estar disponível a partir de 23 de abril online e em lojas selecionadas.