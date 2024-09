Esta quarta-feira, dia 18, a rainha Letizia surpreendeu com uma escolha mais arrojada no que diz respeito ao visual que elegeu para usar num evento vocacional em que marcou presença.

A grande estrela do coordenado foi a camisa da soberana, da marca de fast fashion Mango, criada no âmbito de uma parceria com Victoria Beckham.

A peça, a título de curiosidade, custa 106 euros.

A camisa foi combinada com umas calças pretas de alfaiataria e calças Hugo Boss.