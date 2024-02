Versão Low-Cost: recrie o look de Selena Gomez com alternativas mais baratas

A cantora, atriz e empresária norte-americana, Selena Gomez, esteve 40 horas em Paris para gravar o videoclipe do seu mais recente single "Love On". Num post do Instagram, com a Torre Eiffel de fundo, a artista partilhou uma fotografia sua, com um look "full black", numa das ruas parisienses mais instagramáveis.

O look é composto pelo Neo Coat in Soft Lambskin Black da Celine (6176,88€), uma mini saia Dion Lee (464,37€) e um body preto da Wolford (301€), conjugados com uns brincos da 8 Other Reasons (59€), uns óculos Cat Eye S193 da Celine (405,5€) e uns stilettos Gianni Ribbon Mid Pumps da Versace (824.83€).

Somando todos os valores, falamos de um outfit avaliado em mais de 8 mil euros, uma quantia que não é para qualquer carteira. No entanto, é possível conseguir um look semelhante por muito menos. Veja abaixo as nossas sugestões e poupe o seu bolso.

Zara, PVP: 29,95€. Ref.: 2078-060 / Stradivarious, PVP: 35,99€. Ref.: 05916769 / Pull&Bear, PVP: 14,99€. Ref.: 3241336 créditos: Zara / Stradivarious / Pull&Bear (Divulgação)