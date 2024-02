Kate Middleton é frequentemente elogiada pelo seu estilo elegante e intemporal. Os vestidos midi, saias lápis, casacos estruturados e conjuntos coordenados são as suas escolhas preferidas. A princesa de Gales é conhecida por privilegiar as cores sólidas e neutras, bem como estampados clássicos, tais como xadrez, listras e florais discretos.

Ela é conhecida por optar por peças de marcas britânicas e designers de renome, no entanto também é vista a usar roupa de marcas mais acessíveis, inspirando centenas de mulheres e fazendo com que muitas peças esgotem rapidamente.

Numa visita ao Landau Forte College Derby, Kate optou por um look elegante e descontraído composto por um blazer da Zara, no valor de 55,95€, uma camisola de caxemira da Kiltane no tom off-white, no valor de 115,49€, umas calças azuis escuras, umas sapatilhas da marca Veja no modelo Esplar Leather White Platine, no valor de 130€, e uns brincos de 9,33€ da Accessorize.

Se é um dos looks reais mais inimigos da carteira de um comum mortal? Longe disso, mas pode poupar ainda mais o seu bolso com alternativas mais acessíveis. Veja abaixo as nossas recomendações.

H&M, PVP: 32,99€. Ref.: 1088625008 / H&M, PVP: 59,99€. Ref.: 1215818003 créditos: Divulgação: H&M

Lefties, PVP: 9,99€. Ref.: 1604-312-250 / Stradivarious, PVP: 15,99€. Ref.: 05007831-V2024 créditos: Divulgação: Lefties / Stradivarious

Pull&Bear, PVP: 22,99€. Ref.: 3676304 / Stradivarious, PVP: 25,99€. Ref.: 04004331-V2024 créditos: Divulgação: Pull&Bear / Stradivarious