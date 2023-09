De que forma é que os acessórios podem mudar o nosso visual e qual a sua importância na hora de compor um look?

A linguagem de moda, sendo à partida não verbal, serve-se de formas, cores, texturas e complementos para se fazer entender. Os acessórios são uma dessas formas que, estando presentes, ajudam significativamente a que a mensagem seja recebida. Será impossível, a termo de exemplo, compor um visual de inspiração “hippie” sem recorrer ao uso de colares ou óculos de sol, da mesma forma que será improvável encontrar um visual de inspiração “punk” sem estarem presentes brincos e anéis. Os acessórios são um contributo essencial no momento de criação de um visual.

Quais as principais tendências de joalharia para a temporada 2023/24?

Neste momento, estou sensível a duas tendências que julgo serem bastante marcantes e serão um complemento extremamente importante no meu trabalho. A primeira que quero salientar é o recurso ao exagero, quase que se pode falar numa sobre-acessorizacão, seja na presença de vários colares usados ao mesmo tempo, seja no recurso a várias pulseiras em simultâneo ou até mesmo anéis. A outra traduz-se numa joalharia mais minimal, onde o detalhe de pormenor e a assimetria acontecem, resultando em peças com menos alegoria, mas mesmo assim ricas e surpreendentes.

O recurso a demasiadas peças ao mesmo tempo tende a sufocar o visual

Na hora de combinar joias, o que devemos ter em atenção?

O importante será sempre tentar encontrar um compromisso leve entre peças e em que cada acessório possa brilhar sem ofuscar o outro. O recurso a demasiadas peças ao mesmo tempo tende a sufocar o visual.

Combinar prateado e dourado: sim ou não?

Não vejo qual será o problema. Porque não? Hoje tudo é válido, desde que a personalidade de quem opta por isso suporte essa mesma escolha. Aliás, o tema da PortoJóia desta edição é “More is More”, remetendo para esta liberdade infindável de opções. Deixar para trás o medo de arriscar também é uma tendência.

Como saber quais os tipos de peças que mais nos favorecem?

Tem de existir noção do tipo de corpo, bem como do tom de pele, para assim se encontrar harmonia entre a pessoa e a joia. Existem criações ao dispor de todos e para todos os tipos de caso. Basta saber aconselhar-se com quem trabalha no ramo e tem uma sensibilidade mais apurada para ajudar a fazer esse encontro.

Existem inegavelmente peças intemporais que serão sempre uma aposta ganha. Um colar e uns brincos de pérolas nunca falham

Em termos de joias e acessórios, quais os essenciais que qualquer mulher deve ter no seu closet?

Existem inegavelmente peças intemporais que serão sempre uma aposta ganha. Um colar e uns brincos de pérolas nunca falham. Uma pulseira ou uma escrava em ouro ficam sempre bem, assim como um anel com pedra. Além destas sugestões, acrescento uma pregadeira que poderá até servir para várias situações: na lapela do casaco, a prender o lenço ou mesmo como acessório de cabelo.

Quais as principais regras a seguir na aquisição de uma peça? E que erros é que devemos evitar?

Sendo a nossa primeira peça, deve-se escolher algo que será, para nós, o essencial dos essenciais. Seja um colar em ouro ou uns brincos de pérolas, a escolha deve recair sobre uma peça que faça acreditar que nos vai acompanhar por muitos anos e fazer parte da nossa história. Algo que desaconselho será sempre uma escolha por impulso ou baseada em modas passageiras.

Algo que desaconselho será sempre uma escolha por impulso ou baseada em modas passageiras

Que conselho daria a quem pretende começar a investir em acessórios?

Tenha sempre presente que mais vale um bom investimento, em peças de qualidade e com primor de execução do que muita quantidade em peças de escasso valor.

Qual a importância de um evento como a Feira PortoJóia para quem trabalha com a área de styling e de moda?

Um evento como a PortoJoia, tendo a dimensão que tem, é um contributo de valor imensurável porque cria a ponte necessária entre a moda e a joalheria de luxo. Uma não vive sem a outra e é muito bom que uma plataforma assim exista e torne a informação entre dois mundos muito mais fluída.