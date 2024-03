Ao longo do desfile, que aconteceu no complexo Frigoriferi Milanesi, em Milão, Itália, a Twinset apresentou suas sugestões para a próxima temporada outono/inverno. No Frigoriferi Milanesi, o espírito vitoriano rígido de decotes artesanais contrastou bem com as calças biker usadas com camisolas assimétricas, um símbolo da sua atitude de miúda, em perfeita harmonia com seu lado andrógeno.

Twinset destila estilo nos segmento dos vestidos de renda ornamentados usados com botas de pele, casacos de veludo pesponteado com golas Peter Pan, minivestidos lamé, vestidos petticoat de seda em tons pastel, com blusões de cabedal. Os destaques coloridos encaixam-se suavemente num arco-íris de matizes, com preferência por tons neutros e nudes, pretos e brancos transmitindo toda a autoconfiança de uma mulher que não precisa de validação.

A marca procurou transmitir uma autoconfiança libertadora que não se condiciona à idade real e abraçar mulheres de todas as idades que partilham um estilo incisivo dificilmente esquecível, mas que não deixa de ser primoroso e prático, construído em torno de algumas peças e acessórios versáteis, como carteiras de tricot com o estilo feminista dos anos setenta, bucket bags de pele e carteiras de levar ao ombro de veludo.

As joias também marcaram a sua presença, feitas exclusivamente para a Twinset nesta temporada por Milne Watson, uma marca que fabrica colares, anéis e pingentes a partir de pedras semipreciosas, inspirando-se nas cores da natureza.

Na passarelle, desfilaram algumas das mulheres que fizeram parte de campanhas da marca.

O desfile abriu com Natasha Poly e fechou com Amber Valletta, e entre as duas apresentaram alguns dos nomes e rostos que passaram a representar o espírito da marca, como Stella Lucia e Faretta. Deste modo, a marca celebrou um marco: um ponto de chegada e de partida.

