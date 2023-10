Com a descida das temperaturas, são muitas as celebridades que já tiraram as icónicas botas em pele de ovelha do armário - famosas pelo seu conforto e praticidade - e as incorporaram nos seus looks do dia a dia.

Emily Ratajkowski, que este ano foi escolhida para ser a embaixadora street style da coleção outono/inverno da UGG®, foi uma das últimas caras conhecidas a ser fotografada com um dos últimos lançamentos da marca: o Classic Dipper.

Ao contrário dos modelos mais icónicos da marca, este destaca-se por incorporar diferentes detalhes que o tornam único: o cano em neoprene, o fecho éclair lateral e uma sola plataforma. É ainda de salientar o lado sustentável deste novo lançamento.

"No seu interior a bota é forrada com uma mistura de lã upcycled UGGplush™, petenteada pela marca, para aquela sensação acolhedora de UGG®, enquanto a sola SugarSole™ criada a partir de cana-de-açúcar renovável e nutrida pela água da chuva, é outras das características alinhadas com as politicas eco-friendly da UGG", pode ler-se no comunicado oficial.

Para um passeio pelas ruas de Nova Iorque, a atriz apostou num look descontraído composto por uma sweatshirt cropped de capuz preta e uma saia vermelha comprida que finalizou com blusão de camurça preto e uma mala no mesmo tom.

O modelo Classic Dipper está à venda por 199,95€.

Descubra este e outros modelos da UGG® aqui.