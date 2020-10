“Torcato” é o novo projeto, a nova marca de Inês Torcato. Em formato de vídeo e também físico, a apresentação deste lançamento é uma amostra daquilo que estará disponível na loja online, a abrir brevemente. Com este projeto a designer pretende transmitir que a moda é para toda a gente, independentemente do corpo, género, tom de pele, no fundo a Identidade é o que mais importa.

Veja a apresentação do novo projeto da designer: