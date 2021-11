A pop-up “Portuguese Jewellery X El Corte Inglés Lisboa – The Gold Edition” conta com a presença de cinco marcas de joalharia portuguesa.

Arte Nova Jewellery, Fiordy Studio, HLC, Mater Jewellery e Mel Jewel apresentam as suas coleções em ouro, mostrando diferentes abordagens criativas ao metal nobre, do design minimalista à exuberância do luxo contemporâneo.

Este ano, antecipando a época natalícia, o tema “The Gold Edition” aposta nas coleções em ouro e na vontade que as marcas portuguesas têm de dar a conhecer as novas tendências no setor.

Por isso, a segunda edição do espaço Portuguese Jewellery- “The Gold Edition” pretende continuar a homenagear as marcas de joias nacionais, apresentando tudo o que de melhor a joalharia portuguesa tem para oferecer!

O espaço Portuguese Jewellery localiza-se no Piso 0, na área dedicada a joalharia e estará em vigor até ao final do ano.