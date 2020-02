Desde o início dos tempos, o cor-de-rosa simboliza a essência da feminilidade, uma arma de sedução consciente. Num mundo composto por pessoas com mil nuances diferentes, a coleção outono/inverno 2020-21 de Elisabetta Franchi é uma história na qual as mulheres são as protagonistas: criaturas que, com os seus pensamentos e ações, nos levaram a preferir um mundo imaginário de personalidades individuais em tons de rosa.

Cheia de forças inspiradoras, a passerelle celebra uma mulher que consegue fazer qualquer coisa, livre para ser aquilo que sente e deseja. A coleção da marca comunica a singularidade e força do universo feminino através da cor, usando uma paleta de cores suaves, num caminho de diferentes, mas reconhecidas mulheres, revelando a sua natureza autêntica.

Clique na galeria e veja o desfile da marca.