São três os produtos de pentear, desenvolvidos para todos os tipos de cabelos, que integram a gama de styling capilar da marca masculina The Barber Company. O mais forte, com um nível de fixação 5, é o The Barber Company Fiber Gel, um gel flexível com a textura de uma cera. Adequado para todos os estilos, é o ideal para os cabelos curtos. Com alto poder de fixação, mantém o penteado de forma duradoura com um aspeto natural, sem deixar resíduos.

Com um nível de fixação 4, The Barber Company Design Paste é um creme modelador também que permite um resultado prolongado, garantindo uma aparência discreta e natural. Ideal para cabelos curtos, é versátil e flexível. The Barber Company Styling Wax, outra das referências da marca, com um nível de fixação 2, é uma cera que também pode ser aplicada em cabelos mais compridos, mesmo nos dias em que o tempo está mais húmido e menos colaborante.

Para além das 10 barbearias que a The Barber Company possui em território nacional, estes produtos também podem ser adquiridos online. Esta marca de cosmética masculina, que chegou Portugal em 2018 pela mão do grupo Provalliance, é um exclusivo da rede de barbearias com o mesmo nome. Pensada para uma nova geração de homens que já não vive sem cuidar da imagem, também tem champôs, cremes hidratantes, óleos de barbear e after-shaves.