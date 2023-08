Skechers x Jen Stark, a coleção cápsula que é uma explosão de cor

Associada às tendências retro hippies, a mais recente coleção de calçado da Skechers é uma espécie de revival. Em colaboração com a artista Jen Stark, a coleção cápsula de calçado streetwear é uma opção para se usar no dia a dia.

As novas Skechers' Visual Artist Series assumem algumas das tendências mais quentes da estação, transpondo num par de ténis uma obra de arte.

"O tipo de arte de que gosto é interativa, em que nos aproximamos de uma parede e há uma projeção que muda e pulsa. Adoro que os espectadores se envolvam e interajam com a minha arte. É por isso que gosto especialmente desta colaboração. As pessoas podem usar a minha arte e interagir com ela no dia a dia", afirma Jen Stark em comunicado.

Skechers x Jen Stark UNO (PVP 110€) preto e branco. créditos: Divulgação

Os padrões vibrantes da artista ganham vida nos Skechers x Jen Stark UNO (PVP 110€). O seu design caraterístico é impresso em variações de preto e branco e multicores em toda a parte superior destes ténis com atacadores. A silhueta do sapato fica completa com uma tecnologia de conforto, incluindo uma palmilha Skechers Air Cooled Memory Foam e uma entressola visível Skech-Air airbag para maior amortecimento.

Skechers x Jen Stark UNO (PVP 110€) multicolorido. créditos: Divulgação

Em Skechers x Jen Stark HI Ryze (PVP 110€), destaca-se uma versão multicolorida do design de print da artista na parte superior em lona e exibe uma sola exterior aumentada e mais robusta. É ainda fabricado com uma entressola volumosa e amortecedora de choques e a mesma palmilha de conforto do UNO.