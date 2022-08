Se é fã de calçado colorido e ousado, deve dar uma vista de olhos na nova coleção da Skechers criada em parceria com a marca de Lifestyle japonesa tokidoki, famosa pelas suas estrelas e logótipo do coração e ossos cruzados. Este será o primeiro de dois lançamentos de edição limitada para mulher, sendo que cada um contará com quatro modelos de calçado.

"Sempre ambicionei alargar o alcance da nossa visão ao maior número de pessoas possível e nada melhor do que na tela da Skechers", disse Simone Legno, co-fundador e Diretor Criativo de tokidoki, em comunicado. "Ao ver a coleção realizada com Skechers ganhar vida, parece que sempre fomos feitos um para o outro, e mal posso esperar para ver esta nova expressão de tokidoki a ajudar a espalhar alegria e felicidade pelo mundo".

A primeira parte da coleção será composta pelas sapatilhas sunny Street (em couro colorido, com as estrelas de tokidoki, unicórnios e desenhos de inspiração japonesa, com detalhes de camurça em preto), pelas Skechers Uno (com o logótipo da tokidoki e a emblemática assinatura do coração e ossos cruzados em tons de azul brilhante, rosa e amarelo), pelas Skechers Uno 2 (um modelo retro-style com as personagens de tokidoki) e pelas sapatilhas brancas Upbeats (com detalhes e linhas coloridas e as personagens tokidoki na sola exterior).

"Os desenhos e a iconografia de tokidoki, inspirados na alegria e na diversão, fazem um par perfeito com a nossa coleção de sapatilhas", disse Michael Greenberg, presidente da Skechers, em comunicado. "Trabalhamos com marcas criativas e artísticas como tokidoki para gerar entusiasmo entre os compradores da moda que procuram oportunidades de se expressarem de formas únicas".

A segunda parte da coleção especial será lançada em setembro.

Descubra toda a coleção Skechers X tokidoki nas lojas da marca, pontos de venda autorizados e online.