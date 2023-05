Com o verão praticamente à porta, são muitas as marcas que apostam no lançamento de novas linhas de swimwear. Se precisa de comprar um novo exemplar para os mais pequenos usarem durante as férias ou simplesmente apetece-lhe adicionar um novo modelo à sua gaveta de biquínis, está no sítío certo.

Biquínis, fatos-de-banho, triquínis ou calções de banho são algumas das sugestões para toda a família que reunimos neste artigo e que pode usar na sua próxima ida à praia ou à piscina.

Para Ela

1. Fato de banho branco com riscas pretas modelo Vénus V1, Aumar. PVP: 96€

2. Fato de banho azul com uma alça modelo Santorini, Brazilian Bikini Shop. PVP: 79 €

3. Fato banho branco com estampado com uma alça modelo Diana, TYPE. PVP: €109,00

4. Fato de banho preto, KIABI. PVP: 18€

5. Fato de banho castanho, KIABI. PVP: preço sob consulta

6. Fato de banho com estampado zebra, MO. PVP: €25,99

1. Biquíni laranja de cintura subida modelo St. Tropez, Brazilian Bikini Shop. PVP: 80€

2. Biquíni azul cai-cai com detalhes em branco, MO. PVP: €15,99

3. Top e cueca preto brasileira modelo Singapore, Calzedonia. PVP: 59 €/40 €

1. Trikini laranja com estampado gráfico, Women Secret. PVP: 44,99€.

2. Fato de banho azul com estampado floral, Women Secret. PVP: 44,99€.

3. Fato de banho colorido modelo Via Láctea, Aumar. PVP: 96€

4. Fato de banho branco às riscas coloridas modelo Santorini, Brazilian Bikini Shop. PVP: 79 €

1. Top lmodelo Morell V3 e cueca lilás modelo Aguilla V3, Cantê. PVP: 55,90€ /45,90€

2. Top e cueca laranja de cintura subida modelo Bora Bora, Calzedonia. PVP: 59 €/ 40 €

3. Top e cueca com estampado floral, KIABI. PVP: 12€/ preço sob consulta

4. Biquíni branco modelo Bora, Brazilian Bikini Shop. PVP: 74€ Euro

5. Top cai-cai e cueca verde de cintura subida com estampado zebra, KIABI. PVP: 14€/ 8 €

6. Top modelo menorca V5 e cueca às riscas modelo soller V5, Cantê. PVP: 53,90€/ 45,90€

1. Top triângulo e cueca verde média com brilho, Women Secret. PVP: 19,99€/29,99€

2. Top e cueca de cintura alta maternity com estampado, Women Secret. PVP: 19,99€/22,99€

3. Biquíni colorido modelo Marmols, TYPE. PVP: preço sob consulta

4. Biquíni rosa modelo Antigua, Brazilian Bikini Shop. PVP: 290.01€

Para Ele

1. Calções às riscas vermelho, azul e branco, MO. PVP: €17,99

2. Calções azul claro com estampado, MO. PVP: €17,99

3. Calções azuis escuros com estampado palmeiras, MO. PVP: €15,99

Para as crianças

1. Biquíni rosa com estampado vichy, MO. PVP: 12,99€

2. Fato de banho com estampado tropical, MO. PVP: 9,99€