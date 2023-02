Primark

Se está à procura de um look desportivo que tenha estilo, que seja confortável e low cost, dê uma vista de olhos na nova coleção de roupa e acessórios da Primark. Tops curtos, calções, leggings com compartimento para guardar o telemóvel, camisolas de manga comprida com fecho éclair e macacões são algumas das peças que compõem esta coleção.

Todos os looks desportivos pode ser finalizados com uns ténis brancos, uma das grandes tendências deste ano, um saco desportivo onde pode levar todos os seus essenciais ou um boné.

Uma vez que para criar esta coleção a marca foi buscar inspiração ao céu e mar, não é de estranhar que o azul, disponível em diferentes tonalidades e estampados, e o preto sejam as cores dominantes desta linha para mulher.

Todas as peças são confeccionadas em tecidos respiráveis, permitindo uma absorção rápida da transpiração, incorporam uma tecnologia de elasticidade em quatro direções e não têm costuras.

Descubra toda a coleção nas lojas Primark espalhadas pelo país.

La Redoute

Quer renovar o seu armário com peças para treinar mas não sabe onde procurar? A La Redoute pode dar uma ajudinha. No seu site oficial, a marca francesa disponibiliza uma grande variedade de itens de vestuário, assim como diferentes opções de calçado adequados para os adeptos de running ou fitness.

Para além das marcas habituais, aqui também é possível encontrar uma coleção em nome próprio que alia conforto e estilo. Leggings, tops e soutiens são algumas das peças disponíveis confeccionadas em tecidos transpiráveis e maleáveis. Outro destaque vai para a ampla gama de cores e tamanhos, com numerações que vão até ao 3XL.

Se os seus filhos também praticam algum tipo de modalidade, a La Redoute destaca-se por ter uma secção desportiva com opções para toda a família. Seja futebol, ginástica ou natação aqui encontra tudo aquilo que precisa para os mais pequenos.

Descubra toda a coleção, aqui.

PUMA

Como forma de celebrar as mulheres, a PUMA associou-se à KOCHÉ para a criação de uma linha de roupa desportiva assente em três pilares: alto desempenho, estilo e ousadia. Nesta colaboração, Christelle Kocher - que em 2015 fundou a sua marca francesa - apostou numa coleção de activewear repleta de básicos com atitude. Leggings, tops, t-shirts, calças e casacos corta-vento são alguns do itens que compõem esta gama desportiva que se destaca pelos seus detalhes femininos, através de aplicações em renda e tule, ou tratamento reflexico, fazendo com estas mudem de cor.

“Com a família PUMA, desenhámos esta coleção não só para ajudar a melhorar o desempenho nos exercícios como para ser usada como um básico elevado que pode ser combinado com peças do pronto-a-vestir”, diz Christelle Kocher em comunicado sobre este lançamento que também inclui uma linha de acessórios e calçado. “Porém, o objetivo da coleção é apoiar as mulheres na recuperação do seu lugar de direito no universo desportivo e ajudar a motivá-las a permanecerem ativas num momento em que as mulheres se destacam como impulsionadoras no mundo do desporto em todo o mundo.”

Para além do conforto, nesta nesta coleção houve a preocupação de se utilizarem tecidos reciclados, como é o caso do poliéster, poliamida e algodão orgânico.

A coleção PUMA x KOCHÉ já se encontra disponível online, em PUMA e KOCHE,assim como nas lojas e distribuidores selecionados de todo o mundo.

Cantê

O que é que a move? Este é a pergunta que a marca portuguesa Cantê quer a lançar a todas as suas clientes através da sua linha de roupa desportiva que, apesar de ter chegado ao mercado em 2022, em janeiro ganhou uma nova coleção.

Batizada de Move - que em português quer dizer 'Mover' -, esta coleção de 13 peças pretende inspirar mulheres de todo o país a abraçar novos desafios durante este ano, como é o caso da incorporação da prática desportiva no seu dia a dia.

Tops, biker shorts e t-shirts são alguns dos itens que compõem esta coleção em licra brilhante e disponível numa grande variedade de tons, que inclui o verde, o azul e o rosa. O tecido de alta qualidade é a grande estrela deste lançamento destacando-se por oferecer elasticidade, compressão, conforto térmico e suavidade ao toque.

Os preços variam entre os 41,90 e os 69,90 e estão à venda online e nas duas lojas que a marca tem na capital, uma no Chiado e outra no Restelo.

SPRY

Criar coleções conscientes, sustentáveis e de qualidade. É esta a missão da SPRY, uma marca portuguesa focada em peças de activewear de luxo que acaba de lançar a sua mais recente coleção, a Porto.

De forma a proporcionar ainda mais conforto, nesta gama a marca teve a preocupação de incorporar a tecnologia seamless disponibilizando peças praticamente sem costuras, flexíveis, antibacterianas e que mantêm o corpo seco durante a prática desportiva.

Com o objetivo de que os seus conjuntos possam ter outra vida fora do ginásio, a marca desenvolveu uma linha com um desgin intemporal e cores sóbrias, como o preto, o ameixa e o verde, que facilmente podem ser usadas em outras situações.

Descubra toda a coleção online ou através da rede de parceiros disponível de Norte a Sul do país.