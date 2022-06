Vogue Eyewear lança óculos de sol solidários

créditos: Luxottica

Todos devemos expressar a nossa verdadeira identidade sem medo e em liberdade. É esta a mensagem subjacente ao novo lançamento da Vogue Eyewear a propósito do Pride Month. De forma a homenagear a comunidade LGBTQI+, a marca apostou nuns óculos de sol em acetato branco com formato quadrado e lentes escuras. Este modelo destaca-se ainda pelos pequenos detalhes: os rebites em forma de diamante em metal polido e o cordão arco-íris.

Para embaixadores deste lançamento, a marca associou-se aos ativistas Hina Sabatine, Francesco Cicconetti, Jason A Rodriguez e Venus Liuzzo e à ilustradora Sophie Birkin, que ficou responsável pela criação da caixa desta coleção especial.

Para além disso, a Vogue Eyewear comprometeu-se a fazer doações à ILGA-Europe (que trabalha com mais de 600 organizações ativistas LGBTQI+ na Europa e Ásia Central) e para o Projeto The Trevor (uma organização internacional que, entre outras iniciativas, fornece um serviço de crise 24/7 através de mensagens de texto, chamadas e chats para jovens transgénero e não-binários).

Esta edição especial vai estar à venda por 104€ na loja online da Vogue Eyewear.

PUMA associa-se a ilustradora para coleção cápsula ousada

Together Forever é o nome da nova colaboração da PUMA que junta a embaixadora da marca, Cara Delevingne, e a artista e ilustradora Carra Sykes onde são celebrados valores como o amor e a aceitação.

Para assinalar o mês Pride, foi lançada uma coleção cápsula de vestuário que se destaca pelos tons alegres, logotipos e gráficos vibrantes. "Inspirei-me nos emblemas e nas bandeiras das equipas, assim como noutros sentimentos durante o processo de design. Quando se veste a camisola verdadeiramente há um sentimento de orgulho e conforto ao saber que não estamos sozinhos", disse Carra Sykes, em comunicado, sobre a coleção que está disponível em lojas selecionadas e no site oficial. "Há pessoas a torcer por nós, mas também há quem esteja a espera que falhemos. Quando aparecemos, quando a nossa equipa aparece, sentimos coragem para ser nós próprios. Há um sentimento de união. Por isso, espero que a coleção evoque a sensação de fazer parte de algo."

Para além disso, a marca desportiva anunciou que 20% dos lucros da coleção vão reverter a favor da GLAAD, uma organização que ajuda a garantir representações justas, precisas e inclusivas da comunidade LGBTQIA+ nos media e no entretenimento.

Clique aqui para conhecer toda a coleção 'Together Forever'.

Swatch lança coleção de relógios com as cores do arco-íris

Na base dos valores da Swatch está a igualdade, o amor e a inclusão, não sendo de espantar que a marca se tenho juntado ao movimento Pride 2022 com o lançamento de uma coleção de relógios.

Stripe Fierce (85€) e Peace Hand Love (125€) são os dois novos modelos que chegaram ao mercado no início de junho e celebram esta data com as cores da bandeira do arco-íris que saltam diretamente para o nosso pulso.

Para mais informações sobre a coleção, veja aqui.

Primark tem propostas Pride para toda a família

"We are everyone" é o mote da campanha da Primark que, ao longo dos anos, tem assinalado esta data com coleções especiais e este ano tem propostas para todos os membros da família.

A coleção é composta por 29 peças com preços que variam entre os 2€ e os 20€ e onde não falta o famoso símbolo do arco-íris e padrões inspiracionais. Para além de t-shirts, camisolas, chinelos, meios, bucket hats ou capas para telemóvel, há ainda bandanas e laços para os amigos de quatro patas celebrarem em grande estilo.

A marca de fast-fashion, que pela a quarta vez se associa à ILGA World, tem mais razões para celebrar: este ano conseguiu arrecadar 170 mil euros em doações que serão entregues à associação.

A coleção já está disponível nas lojas.