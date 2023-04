Shu Uemura

Chama-se Izumi tonic e é o novo lançamento da Shu Uemura Art of Hair. Esta nova gama inovadora de produtos capilares foi desenvolvida especialmente para cabelos frágeis, enfraquecidos e que estão a precisar de um boost. Para além do champô, condicionador e máscara fortificante, esta linha conta ainda com uma água energizante fortificante e um sérum densificador. Um dos destaques é o facto destes cinco produtos conterem um ingrediente peculiar: a água de arroz japonesa, conhecido pelas suas propriedades nutritivas. Esta rotina capilar - que conta com notas de madeira, cítricos e almíscar - tem como objetivo devolver força, brilho, densidade, espessura e um aspeto saudável ao cabelo. Tangle Teezer Se tem o cabelo com caracóis, ondulado ou com alguma densidade, sabe melhor que ninguém que não pode utilizar qualquer escova ou pente para escovar o seu cabelo. A pensar nisso, a Tangle Teezer lançou uma escova desenhada especialmente para este tipo de cabelos. A Thick & Curly destaca-se pelos seus dentes mais compridos e resistentes que ajudam a pentear e desembaraçar de forma rápida e sem dor. Para além disso também ajudam a reduzir a eletricidade estática. Disponível na cor Azure Blue, a Thick & Curly (PVRP: 15,90 €) está à venda em farmácias, parafarmácias e online. Garnier Ultra Suave

Se, na correria do dia a dia, sente que não tem muito tempo para cuidar do seu cabelo como desejava, a Garnier Ultra Suave tem um novo produto que pretende ajudá-la nesse sentido.

As novas máscaras Hair Remedy foram desenvolvidas para, num minuto de atuação, conseguirem proporcionar uma semana de nutrição capilar. O segredo reside nos seus ingredientes naturais aliados à tecnologia Oleo Blend, enriquecida com manteiga de karité.

Ao todo existem cinco produtos para diferentes necessidades: Azeitona Mítica (nutrição), Tesouros de Mel (reparação), Delicadeza de Aveia (hidratação); Carvão Magnético (para cabelo misto) e Óleo de Abacate e Manteiga de Karité (suavidade).

A gama Hair Remedy (PVPR*: 4,99€) já está à venda em super e hipermercados e online.

Phyto

Suavidade é a palavra de ordem - e o nome - da nova linha de cuidados capilares da PHYTO. Para proporcionar essa sensação de suavidade e hidratação, a marca mergulhou a fundo no mundo das plantas e da botânica.

A par da malva branca, o leite de aveia - conhecido pelas suas propriedades hidrantes, suavizantes e antioxidantes - é a grande estrela desta gama composta por um champô (PVPR: 13,60€), condicionador (17,90€) e leite desembaraçador (17,90€). À exceção do champô seco, que é um bom aliado S.O.S. para quando não tem tempo para lavar o cabelo, todos os produtos podem ser usados por crianças a partir dos 3 anos de idade. Descubra toda a gama aqui. AVON Para tornar as suas manhãs mais simples e economizar tempo na hora de lavar o cabelo, a AVON lançou um novo produto: uma linha de champôs & Condicionadores 2-Em-1. Incluída na gama Avon Care, este produto foi fortalecido com sete ingredientes naturais: o Refresh & Revitalise (com urtiga e extratos de lavanda), o Stay Strong (com extrato de alperce e manteiga de karité), o Nourish & Smooth (com abacate e óleo de amêndoa), o Full Volume (com extratos de framboesa e hibiscos), o Healthy Hidration (com aloé vera e óleo de noz de macadâmia), o Vitamin Boost (com toranja e vitaminas B5 e E) e o Restore & Revive (com cacau e castanha-do-brasil). Um dos destaques é o facto de poder ser utilizada por toda a família devido ao seu formato XXL. Os champôs & condicionadores 2-em-1 (6,99€) já estão à venda online. Freshly Cosmetics A Freshly Cosmetics acaba de lançar uma nova linha de produtos que é descrita como "a próxima geração de cuidados capilares". A Hair Science destaca-se pela sua composição, uma vez que contém 99% de ingredientes naturais, sem sulfatos e siliciones, e por atuar a nível molecular na reparação e crescimento da fibra capilar.

Seja Reparação, Antiqueda, Cor, Pure Detox, Anticaspa, Suavidade ou Volume, esta linha consegue responder a diferentes necessidades ao mesmo que tempo que oferece uma vasta solução de cuidados para diferentes tipos de cabelos.

Esta nova gama é composta por 16 produtos que criados para cabelos encaracolados, oleosos, secos/danificados ou com caspa e os preços fixam-se a partir dos 19,95€.

Para mais informações, clique aqui.

Yves Rocher

Atenta às tendências atuais do mundo da beleza, a Yves Rocher acaba de renovar a sua gama de cuidados para o cabelo.

Se é fã dos champôs, amaciadores, séruns ou sprays desembaraçantes da marca, rapidamente irá perceber que as diferentes linhas da marca contam com novas fórmulas mais sustentáveis e amigas do ambiente.

Para além de não conterem silicione ou sulfatos, esta gama é composta por 94% de ingredientes de origem natural, conta com o selo Cosmétique Végétale® e é vegan.

Descubra toda a linha de produtos aqui.

Elvive

Se sente que o seu cabelo está fraco, danificado e a precisar de uma reparação intensiva, a L'Oréal Paris acaba de lançar uma novidade que pode ser a solução que procurava.

Para além de cuidar da camada externa do cabelo (a cutícula), a gama Elvive Bond Repair destaca-se por atuar em profundidade no córtex interno da fibra capilar, restaurando as ligações dos fios e regenerando o cabelo.

O ácido cítrico - tradicionalmente presente nos citrinos - é o ingrediente chave deste lançamento composto por quatro produtos: Pré-Champô (PVPR: ​8,99€), Champô (PVPR: 4,98€), Condicionador (PVPR: 4,98€) e Sérum Leave-In (​PVPR: 7,45€).

A gama Bond Repair - com aroma a toranja, flores exóticas e baga - vai ajudar no processo de reconstrução capilar, devolvendo-lhe força e brilho.

Jean Louis David

Quer proteger e preservar o seu cabelo dos danos causados pelo secador, placa de alisamento e ferro de encaracolar? Foi a pensar nisso que a Jean Louis David apostou no Go Heat Protection Spray.

Este protetor térmico - que pode ser utilizado tanto em cabelo seco como molhado - vai criar uma barreira protetora que promete preservar os fios capilares até temperaturas de 230°C, evitando que este fique quebradiço e com um aspeto seco.

O Go Heat Protection Spray está à venda por 19.99€ e disponível nos salões JLD ou online.

ghd

Se gosta de estar a par de todas as novidades capilares que saem para o mercado, estão temos boas notícias. A ghd acaba de relançar alguns dos seus bestsellers numa edição limitada e muito especial.

Inspirada pela beleza do pôr-do-sol e na luz da golden hour, a marca britânica decidiu lançar a Sunsthetic: uma coleção composta por cinco ferramentas de modelação icónicas disponíveis em tons metalizadas como o bronze, gold, rose gold e taupe.

Para além de três alisadores de cabelo - o platinum+ (309€), o max (259€) e o gold (239€) -, esta linha conta ainda com uma a escova elétrica Glide (179€) e o secador Helios (209€).

A Sunsthetic está disponível em cabeleireiros ghd, stands El Corte Inglés e online.