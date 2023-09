Segunda-feira

Irresistible Rose Velvet é o nome do novo lançamento da Givenchy que vai trazer o aroma das rosas para o seu dia a dia.

Para criar este eau de parfum, a marca apostou na combinação de um quarteto de rosas, mais concretamente "entre a Rosa Mosqueta, a Rosa Essential©, a Rosa Water© e a Rosa Ultimate©", refere a marca francesa em comunicado.

Leite de patchouli, a madeira de sândalo e almíscares intensos são outras das notas que poderá sentir nesta fragrância floral e feminina que a maison descreve como "cativante e sensual".

O Irresistible Rose Velvet está disponível em três tamanhos: 35 ml (PVPR: 83,52€), 50ml (PVPR: 115,50€) e 100 ml (PVPR: 140,53€).

Terça-feira

No regresso à rotina, dê uma nova vida ao seu cabelo com a gama Go Detox da marca francesa Jean Louis David.

Tal como o próprio nome indica, esta linha de produtos é ideal para todos aqueles que pretendem fazer um detox aos seus fios capilares e dizer adeus ao cabelo baço e sem vida.

O carvão vegetal é o ingrediente-estrela deste lançamento e que vai proporcionar uma ação purificante e hidratante da raiz até às pontas. O resultado? Um cabelo saudável e cheio de vida.

A gama é composta por dois produtos - champô (16,50€) e condicionador (29,90€) - que pode ser incorporar na sua rotina de cuidados capilares.

Descubra todos os produtos da marca Jean Louis David online e em salões aderentes.

Quarta-feira

Descrito como uma "alternativa segura, indolor e não-invasiva ao lifting facial e ao botox", o BEAR™ 2 da Foreo promove ser o seu novo aliado no combate às rugas e na obtenção de um rosto mais firme.

Para além de não ser invasivo, este novo dispositivo contém uma tecnologia patenteada com quatro tipo de microcorrentes com efeitos distintos: Advanced, Lift, Tapping e Sculpting.

“Foi demonstrado que a microcorrente aumenta a concentração de ATP, uma molécula que serve como energia celular do nosso corpo e que tende a diminuir à medida que envelhecemos”, refere a marca sueca sobre este lançamento.

Este pequeno aparelho de lifting facial destaca-se por conseguir identificar e tonificar os músculos faciais e do pescoço ajudando a combater a flacidez, a reduzir o brilho da tez e a melhorar a aparência dos poros.

Com um sistema de massagem T-Sonic, Anti-Choque e à prova de água, este oferece uma bateria de longa duração e está disponível em três cores: rosa, lavanda e verde.

O BEAR™ 2 da Foreo já está à venda online por 429€.

Quinta-feira

A gama de despigmentantes da Isdinceutics acaba de ganhar um novo membro: chama-se Melaclear e é o mais recente lançamento da marca de cuidados de pele.

Com uma textura em gel, este sérum promete corrigir, reduzir e prevenir todo o tipo de manchas do rosto, pescoço e decote, ao mesmo tempo que confere mais luminosidade e hidratação à pele.

O ácido tranexâmico, devido à sua ação despigmentante, é o ingrediente estrela desta novidade que junta ainda ingredientes como a niacinamida e o spot corrector complex na sua fórmula. Este último resulta da combinação de quatro ingredientes "com 4-n-Butylresorcinol, altamente eficaz para diminuir aprodução de melanina, e com uma combinação de ácidos Salicílico, Mandélico, Fítico e Gluconolactona, que promovem a renovação celular provocando esfoliação", pode ler-se no comunicado enviado.

Indicado para todos os tipos de pele, incluindo a sensível, o Melaclear oferece uma redução de 71% das manchas em 14 dias com eficácia clínica comprovada.

Em termos de aplicação, este deve ser utilizado de manhã e à noite, idealmente seguido de um creme hidrante e protetor solar.

Descubra todos os produtos da marca aqui.

Sexta-feira

Se é fã dos produtos de beleza e maquilhagem da Guerlain, já deve ter ouvido falar na linha Parure Gold. O icónico primer chega agora às lojas totalmente reformulado e numa versão infundida com uma matéria prima de excelência: ouro puro de 24K.

"Um símbolo de luz e constante ao longo do tempo, o ouro tem sido sinônimo de eternidade desde o início da civilização. A sua luminosidade e a sua cor, que é o oposto do cinzento na escala cromática, fazem dele o aliado mais milagroso das peles sem luminosidade", refere a marca em comunicado sobre esta novidade formulada com 98% de ingredientes de origem natural.

Graças a estre ingrediente, esta pré-base vai trazer o brilho do ouro para a sua pele, proporcionando-lhe luminosidade e hidratação. “A cor dourada é muito importante para mim. É realmente a própria luz numa cor. O ouro pode realmente capturar a luz, absorvê-la e vibrar", disse Violette, Diretora Criativa de Maquilhagem Guerlain, em comunicado.

Para além disso, este primer com textura em gel vai ajudar a preparar a pele antes da aplicação de maquilhagem proporcionando uma sensação de alisamento e corrigindo as imperfeições existentes.

O Parure Gold 24K da Guerlain (75 €) está à venda online e nas boutiques da marca.

Sábado

Joli Rouge é uma das mais recentes novidades da Clarins e que, nas palavras da marca, é muito mais do que um mero batom: é "maquilhagem que cuida da pele".

Esta nova gama de beleza tem uma fórmula inovadora de longa duração que consegue proporcionar suavidade e hidratação aos seus lábios, sem esquecer o toque de cor.

O óleo de camélia bio, conhecido pelas suas qualidades nutritivas, e a karité insaponificável, reconhecida pelos seus benefícios hidratantes, são os ingredientes chave deste lançamento. Graças ao seu efeito reparador e nutritivo, poderá dizer adeus aos lábios secos e desidratados.

Disponível em três acabamentos - acetinado, brilhante e mate -, poderá escolher entre 51 tonalidades que se destacam pela sua longa duração e possibilidade de recarga. Os fãs da marca podem, inclusive, escolher a cor da sua embalagem - dourada, brannca ou vermelha - fabricada com cerca de 20% de plástico reciclado.

Para mais informações, clique aqui.

Domingo

Partindo da premissa que o couro cabelo é o segredo para um cabelo bonito, a René Furterer lançou a gama Head Spa que pretende trazer os cuidados do spa para dentro da sua casa.

Complexe 5, Astera e Purifying Scrub Detox são os três produtos desta nova gama que pretende mostrar a importância de cuidar do seu couro cabeludo em profundidade no dia a dia.

O Complexe 5 é um tratamento pré-champô que promete revigorar o couro cabeludo ao estimular a microcirculação e melhorar o fornecimento de nutrientes e oxigénio) enquanto o Astera é um tratamento pré-lavagem que oferece uma ação suavizante, refrescante e anti-inflamatória. O Purifying Scrub Detox destaca-se por ser um esfoliante purificante detox que irá limpar em profundidade as impurezas capilares.

Estes três produtos da marca francesa oferecem fórmulas naturais e óleos essenciais orgânicos e podem ser utilizados até duas vezes por semana para a obtenção de um cabelo mais forte e saudável.

Descubra a gama Head Spa nos vários pontos de venda espalhados pelo país, incluindo salões de cabeleireiro, farmácias e parafarmácias. Saiba mais aqui.