Miss Dior Blooming Bouquet

"Miss Dior Blooming Bouquet é um prazer imediato, uma declaração de amor pela vida que se apodera de si." É assim que a Dior descreve aquela que já é uma fragrância icónica da sua maison.

Este novo aroma que se assemelha a um "um boquet de flores selvagens" é composto diferentes notas florais, como é o caso da dapper, ervilha doce, bergamota, rosa damascena, peónia, patchouli e almíscar.

Este perfume, que se destaca por incluir um novo laço em jacquard, já está à venda.

Stradivarius Emotions

A Stradivarius lançou uma nova coleção de perfumes batizada Emotions. Tal como o próprio nome indica, esta gama de fragâncias pretende os fãs da marca sintam diferentes emoções e sentimentos sempre que se perfumarem com o aroma da sua escolha.

Nº170 – A Moment of Calm (com bergamota, almíscar branco e folhas de violeta), Nº022 – A Moment of Love (com baunilha, âmbar e magnólia), Nº146 – A Moment of Bliss (algodão, caramelo, coco e frutos vermelhos) e Nº149 – A Moment of Hope (laranja, framboesa e pêra nashi) são as quatro fragrâncias disponíveis.

Cada uma das fragrâncias vem com um poema e ilustração que nos remete para as diferentes sensações que compõem esta linha.

Descubra toda a coleção online.

LOEWE Botanical Rainbow

Através da coleção Botanical Rainbow - composta por nove fragrâncias distintas - os fãs da marca podem descobrir "uma míriade de emoções, estado de espíritos e atitudes".

Jonathan Anderson foi o responsável pela criação dos frascos deste lançamento que se destacam pela sua diversidade de cores. Para o efeito, o diretor criativo da Loewe "inspirou-se num elemento ou fenómeno encontrado na natureza".

Com propostas distintas para homem e senhora, a coleção de fragrâncias Botanical Rainbow pode ser adquirida por 685 euros.

A Botanica Rainbow está disponível online.

Douglas Born Dreamer

Born Dreamer, lançada pela influencer americana Charli D'Amelio no ano passado, já está disponível nas lojas Douglas.

A primeira fragrância daquela que é considerada "a rainha do TikTok" é uma eau de toilette feminina que conta com notas de pêra anjou, flores de jasmim, casca de laranja, madeira de caxemira e cedro, âmbar e almíscar.

Esta destaca-se por ser vegan e pela sua componente sustentável, utilizando álcool natural de cana de açúcar na sua formulação e por a embalagem ser feita de materiais 100% recicláveis.

Born Dreamer, um exclusivo Douglas, está à venda em exclusivo online e em todas as lojas da marca por 49,50 euros (50ml).

Mary Kay If You Believe

If You Believe é uma das mais recentes adições ao catálogo de perfumes da da Mary Kay. Esta eau de toilette feminina foi "projetada para despertar a imaginação e desfrutar do que cada momento do dia tem de melhor" e destaca-se por reunir diferentes famílias olfativas: amadeirado, cítrico e floral.

A bergamota, muget rosa, lírio do vale e óleo de madeira de sândalo são algumas das notas de destaque desta fragância enigmática lançada pela marca americana.

A fragrância If You Believe está à venda online por 50 euros no site oficial da Mary Kay.

D by Diesel

Sustentável, vegan e criada a pensar na geração Z. É assim que a Diesel descreve a sua nova fragrância, D by Diesel, que acaba de chegar ao mercado.

"D by DIESEL aventura-se em território denim com a interpretação olfativa sensual de uns jeans confortáveis. A fragrância adapta-se e realça o aroma da pele, deixando uma sensação de calor que confere segurança e liberdade", refere a marca em comunicado sobre este lançamento.

Com notas de gengibre, lavanda de Provença e baunilha Bourbon, o novo aroma destaca-se por ser gender neutral e não conter ingredientes de origem animal na sua formulação. Para além disso, a marca apostou por uma embalagem interior é 100% reciclável e recarregável.