Guerlain

A Guerlain voltou a mergulhar na natureza para criar três novas fragrâncias que se vêm juntar à coleção Aqua Allegoria, que já é um dos ícones da marca.

Pétalas de rosa, mel, neroli e tangerinas são os ingredientes chave desta nova edição, batizada de Aqua Allegoria Harvest. Cada um dos aromas - Nerolia Vetiver Harvest, Rosa Rossa Harvest e Mandarine Basilic Harvest - destaca-se pelo seu lado sustentável e respeito pela natureza tendo sido produzido com "ingredientes de até 95% de origem natural e fórmulas produzidas com álcool proveniente de cultivo orgânico", explica a marca em comunicado.

Esta coleção dá continuidade ao legado da Guerlain ao apostar no icónico Frasco das Abelhas, agora numa versão mais amiga do ambiente.

A coleção Aqua Allegoria Harvest está disponível nas boutiques Guerlain.

Ariana Grande

Ariana Grande volta a surpreender com o lançamento de MOD, uma coleção composta por dois perfumes distintos: o Vanilla e o Blush.

Tal como refere a marca em comunicado, este duo de fragrâncias perfumes foi "inspirado pela modernidade, liberdade de expressão e individualidade" e em homenagem à "subcultura popularizada em Londres nos anos 1960." O Vanilla contém notas de almíscar, frésia rosa, manteiga de orris, baunilha, manteiga de cacau e papiro enquanto o Blush conta com bergamota italiana, maracujá, framboesa, pimenta rosa, pétalas de rosa, magnólia e pêra.

"Quando começámos a trabalhar neste duo, há mais de um ano, apaixonei-me absolutamente por estas duas fragrâncias e pelo processo criativo em que Stefan e eu colaborámos. Queria realmente fazer algo diferente e emocionante para os meus fãs, lançando duas novas fragrâncias ao mesmo tempo e espero que as amem da mesma forma que eu, a minha equipa e os meus amigos", refere a artista em comunicado. Arrojada e moderna, esta coleção destaca-se pelo design do frasco, que se assemelha a uma escultura e está disponível em duas cores.

Este lançamento é um exclusivo Douglas e está disponível em todas as lojas da marca a nível nacional em dois tamanhos: 100 ml (79,95€) e 30 ml (59,95€).

Acqua di Parma

Colonia Limited Edition é o nome da mais recente colaboração entre a Acqua di Parma e Samuel Ross que foi desafiado pela marca italiana a reimaginar o frasco desta fragância icónica e centenária.

“O exuberante e industrialista, artista e designer multidisciplinar Samuel Ross olhou para arquitetura e atitudes de Londres e Milão como ponto de partida para a inspiração. Informado pelas estruturas de Renzo Piano e Richard Rogers, Ross imaginou o Sol – uma eterna fonte de inspiração para Aqua di Parma – envidraçando uma paisagem citadina europeia”, refere a marca em comunicado.

Produzida no seu estúdio de design em Londres, esta colaboração culminou numa peça única disponível em três cores distintas - amarelo, verde e laranja -, sendo que o aroma se manteve inalterável.

Armani

Se é fã de fragrâncias florais amadeiradas, deve conhecer o novo lançamento da Giorgio Armani. O My Way Parfum é uma das mais recentes novidades da marca italiana a chegar às lojas.

Este lançamento tem notas de tuberosa solar, bergamota, baunilha e íris pálida azul e, nas palavras da marca, "capta uma nova visão da feminilidade" ao mesmo tempo que convida todos os fãs a "explorar novos horizontes e a trilhar o seu próprio caminho."

Mais sustentável e amiga do ambiente, a marca apostou num frasco recarregável e na utilização de ingredientes de origem natural.

O My Way Parfum, que escolheu para rosto da sua campanha a atriz Sydney Sweeney, já está à venda.

Juliette Has a Gun

Lust For Sun é a última novidade que se vem juntar à família Juliette Has a Gun e assume-se como uma proposta arrojada que promete ser o must-have deste verão.

De acordo com a marca, esta fragrância é descrita como "o sol num frasco" e isso tanto se vê nas cores do perfume, onde o amarelo se funde com o laranja, como nas notas utilizadas. Se no topo podemos encontrar notas de frésia, câco e bergamota, no corpo é possível sentir ylang-ylang, absoluto de jasmim, flor de laranjeira e gardénia, terminando com baunilha e almíscar branco na sua base.

Lust for Sun está disponível em dois tamanhos: 50ml (95.00€) e 100ml (125.00€).