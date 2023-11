Segunda-feira

A Rituals, que pretende porporcionar momentos de bem-estar e relaxamento aos seus clientes através da sua linha de produtos para o corpo e para a casa, acaba de lançar uma nova coleção de inverno.

The Legend of The Dragon é o nome da sua última edição limitada que foi buscar inspiração aos "antigos contos dos dragões imperiais chineses e nos seus poderes e força míticos", explica a marca sobre esta gama que contém diferentes produtos.

Para cuidar do corpo irá encontrar opções como gel de duche, esfoliante, perfume ou creme hidratante onde a ameixa e a madeira de cedro vão ser os aromas predominantes. "A ameixa é conhecida pela sua elevada concentração de vitaminas e antioxidantes, que ajudam a proteger e a nutrir a pele. O óleo derivado da majestosa árvore de cedro tem uma fragrância amadeirada estimulante que ajuda a iluminar e energizar a sua alma".

Esta linha - cuja fórmula contém menos 90% de ingredientes de origem natural - oferece ainda alguns produtos para a casa, destacando-se velas, sticks perfumadores e sabonete líquido para as mãos.

A coleção The Legend of The Dragon já está disponível online e nas lojas físicas da marca.

Terça-feira

Se não dispensa a utilização de águas micelares na sua rotina de beleza e, por acaso, tem o hábito de usar a marca Nivea, temos uma novidade para si.

A marca alemã acaba de relançar a sua gama de águas micelares cuja novidade vai para sua nova fórmula enriquecida com complexo de aminoácidos - que combina micelas de limpeza e aminoácidos suaves - que vai cuidar da sua pele enquanto a limpa.

"A partir de micelas naturais, as águas micelares NIVEA têm como objetivos promover a hidratação da pele, auxiliar no combate da acne, atrair gorduras e sujidade que obstruem os poros, além de serem portáteis e convenientes, consideradas uma ótima escolha para uma limpeza diária rápida", refere a marca em comunicado.

Tanto a Água Micelar Suavizante como a Água Micelar Bifásica Micellair Professional são adequadas para peles sensíveis e facilitam a remoção da maquilhagem de forma suave, sem ser necessário esfregar e sem deixar resíduos.

Para mais informações, clique aqui.

Quarta-feira

Acabam de chegar ao mercado três produtos de maquilhagem que, apesar de terem finalidades diferentes, pretendem realçar ainda mais a sua beleza e facilitar o seu dia a dia.

Jumbo Face Sticks, Zero to Brow e Wonder Stick Blush são as novidades da NYX Professional Makeup para esta estação e que vão trazer mais iluminação, mais preenchimento e contorno para o rosto.

Os Jumbo Face Sticks são iluminadores em caneta que, devido à sua textura cremosa e formato multi-funções, podem ser utilizados para dar um toque de brilho com acabamento pérola a diferentes partes do rosto.

Se as suas sobrancelhas precisam de um preenchimento extra, o Zero to Brow é uma boa solução para o dia a dia. Este produto em gel proporciona um efeito natural, de longa duração, sem transferência e está disponível em quatro tons.

O Wonder Stick Brush é um produto 2-em-1 que junta blush e contorno. Formulado com ácido hialurónico, esta opção em stick oferece uma textura cremosa que irá dar mais cor e brilho ao seu rosto.

Já disponível em super e hipermercados e lojas online.

Quinta-feira

All or Nothing Amplified é a nova proposta aromática feminina com a assinatura da Oriflame para a estação outono/inverno. A fragância premium, lançada originalmente em 2020, ganha agora uma nova versão que a marca descreve como "uma declaração de confiança e autoexpressão que desafia todas as expectativas."

"Foi cuidadosamente criada para mulheres que desejam amplificar a sua presença, deixando uma impressão duradoura por onde passam. Cada pulverização é como uma declaração de independência, uma afirmação de que está no controle e que não tem medo de ser vista", pode ler-se no comunicado oficial.

Esta novidade - cujo frasco se assemelha a uma pochete - consegue juntar notas florais e especiarias, onde se destacam ingredientes como a pimenta rosa, o óleo de gengibre vermelho Laos Orpur™ ou o acorde de âmbar. Ao conter aquilo que marca descreve "difusão de movimento amplificada", este irá faz-se sentir durante 10 horas.

O All or Nothing Amplified (PVP: 80€) já está à venda online.

Sexta-feira

Revitalizar a pele, devolver luminosidade e corrigir os sinais de envelhecimento é o objetivo da gama Skin Glow desenvolvida pela Sensilis.

"O envelhecimento cronológico é um processo inevitável que ocorre à medida que os anos passam, em que a pele experimenta mudanças naturais, como a diminuição da produção de colagénio e elastina, duas proteínas essenciais para manter a firmeza e a elasticidade da pele. Essa redução na produção de colagénio e elastina resulta no aparecimento de rugas, linhas finas e na perda gradual da luminosidade da pele", refere a marca em comunicado.

Graças ao seu complexo revitalizante (com extrato hidrolisado rico em α-Glucanos) e a um cocktail multivitamínico antioxidante, esta linha consegue atuar de forma preventiva e corretiva, retendo a luminosidade ao mesmo tempo que oferece hidratação.

Beyonde C Sérum (vai dar mais luminosidade, reafirmar e hidratar), K Eyes (vai atuar na zona das olheiras), Juicy cream (que vai ajudar a atenuar as imperfeições da pele) são os três produtos desta gama que vão ajudar a tornar a sua pele mais radiante.

Descubra todos os produtos da marca aqui.

Sábado

Para quem tem o hábito de pintar as unhas em casa e adora investir em cores de vernizes diferentes, a Essie é uma boa aposta para quem quer sair da sua zona de conforto e dar um toque diferente à sua manicure. A marca americana oferece mais de 100 tonalidades diferentes que se adaptam a todos os gostos e ocasiões, como é o caso das últimas adições à sua gama clássica. Flying Solo (rosa coral), Mrs Always Right (terracota), No To Do (castanho avermelhado), To Me From Me (cizento azulado), (Un)guilty Pleasures (azul-esverdeado) são as cinco novidades desta estação e que prometem não deixar ninguém indiferente. Todos têm uma fórmula vegan e têm um PVPR de 12,50€.

Domingo

Sensibio óleo de limpeza micelar é o novo lançamento da Bioderma que agora se vem juntar à sua gama de limpeza. Este cuidado destaca-se pela sua textura em óleo e foi desenvolvido para limpar o rosto e os olhos.

Para além de conseguir juntar ómegas 3 e 6 e vários aminoácidos, a grande estrela desta novidade é a tecnologia micelar que vai ajudar a limpar em profundidade a sua pele, a retirar toda a maquilhagem e proporcionar um efeito calmante.

"Ao ser aplicado na pele seca, a textura em óleo vai dissolver a maquilhagem. Depois disso, ao entrar em contacto com água, a textura transforma-se em oil-to-milk para a remoção total de todas as impurezas", explica a marca sobre a sua utilização.

Para além não conter fragrância, o Sensibio óleo de limpeza micelar da Bioderma (PVP: 19,90 EUR) é indicado para todos os tipos de pele.