A primeira vez que O Boticário se uniu à Marques’Almeida, marca portuguesa de renome internacional, foi na XXVII Gala dos Globos de Ouro, através da criação especial de um look para Sara Matos, que acabou por vencer o prémio de Melhor Atriz de Ficção. Um sucesso de tal ordem que cimentou uma parceria a três e que agora se repetiu na Semana da Moda de Londres.

Como manda o calendário internacional, as coleções de outono/inverno de 2024 são apresentadas nas semanas de moda das principais capitais europeias já em fevereiro. Assim, Marques’Almeida voltou à casa que a viu nascer para marcar presença na London Fashion Week, este ano com uma novidade muito especial: Sara Matos, embaixadora da submarca Lily.

Sara Matos estreou-se na semana da moda londrina com um look único, etéreo, mas também descontraído, inspirado no clássico de perfumaria do Boticário.

O look de Sara recupera algumas das referências de assinatura de Marques’Almeida e faz parte da coleção AW24, que desafia uma vez mais as convenções e celebra a expressão individual num encontro entre o intemporal e o desportivo, num jogo cromático pontuado pelo preto, branco, rosa e vermelho, de volumes, texturas e assimetrias para criar uma harmonia subtil, mas impactante que cativa os sentidos – uma declaração de individualidade e autoconfiança pensada para uma alma jovem, corajosa e vibrante.

O desfile, acessível apenas por convite, aconteceu na Truman's Brewery, que fica perto de Brick Lane, na área de Spitalfields, no bairro londrino de Tower Hamlets.

De acordo com o Jornal de Notícias, terá sido o filme da M'A “Can Traditional Artisanal Techniques Be Used as a Tool for Social Change?” (As Técnicas Artesanais Tradicionais Podem Ser Usadas como Ferramenta de Mudança Social?) a dar o mote ao evento.